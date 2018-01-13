Строительство нового стадиона футбольного «Челси» оказалось под угрозой срыва из-за претензий проживающей рядом семьи
«Челси» не может начать строительство нового стадиона из-за претензий семьи, проживающей рядом со «Стэмфорд Бридж».
Об этом сообщает BBC.
Николас и Люсинда Кроствейт пожаловались местным властям, что из-за новой арены их дом окажется в тени и лишится солнечного света. Отмечается, что паре предлагали шестизначную сумму в качестве денежной компенсации, однако они отказались.
Таким образом, строительство стадиона может быть приостановлено в любой момент решением суда, если семья Кроствейт этого добьётся.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» может возглавить «Челси».
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