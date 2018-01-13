Строительство нового стадиона футбольного «Челси» оказалось под угрозой срыва из-за претензий проживающей рядом семьи

«Челси» не может начать строительство нового стадиона из-за претензий семьи, проживающей рядом со «Стэмфорд Бридж».

Об этом сообщает BBC.

Николас и Люсинда Кроствейт пожаловались местным властям, что из-за новой арены их дом окажется в тени и лишится солнечного света. Отмечается, что паре предлагали шестизначную сумму в качестве денежной компенсации, однако они отказались.

Таким образом, строительство стадиона может быть приостановлено в любой момент решением суда, если семья Кроствейт этого добьётся.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» может возглавить «Челси».