СМИ: Главный тренер «Ювентуса» может возглавить «Челси»

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить лондонский «Челси».

Как сообщает Corriere dello Sport, Аллегри является фаворитом у руководства «Челси» на замену другому итальянскому специалисту — Антонио Конте.

В 2014 году Аллегри сменил Конте на должности главного тренера «Ювентуса». Под его руководством команда из Турина трижды выиграла Серию А, и Кубок Италии, а также один раз первенствовала в Суперкубке страны.

На еврокубковой арене «Ювентус» дважды выходил в финал Лиги чемпионов УЕФА, но оба разу уступал соперникам — «Барселоне» и «Реалу» соответственно.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти согласился возглавить лондонский «Арсенал».

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