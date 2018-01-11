Анчелотти согласился возглавить английскую футбольную команду

Итальянский специалист Карло Анчелотти согласился возглавить лондонский «Арсенал».

Как сообщает Corriere dello Sport, нынешний главный тренер команды Арсен Венгер покинет свой пост по окончании сезона.

Ожидается, что Анчелотти, ранее тренировавший «Челси» в английской Премьер-лиге (АПЛ), будет будет зарабатывать €10 млн без учёта бонусов.

Ранее сообщалось, что «Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в полуфинале Кубка английской лиги.