«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в полуфинале Кубка английской лиги

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В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Челси» на своём поле сыграл вничью с «Арсеналом» — 0:0.

Ответный поединок команд состоится 24 января. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал турнира, где встретится либо с «Манчестер Сити», либо с «Бристоль Сити».

Ранее сообщалось, что мэр Ливерпуля обратился в полицию после перехода полузащитника Росса Баркли из «Эвертона» в «Челси».

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