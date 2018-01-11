«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в полуфинале Кубка английской лиги

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Челси» на своём поле сыграл вничью с «Арсеналом» — 0:0.

Ответный поединок команд состоится 24 января. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал турнира, где встретится либо с «Манчестер Сити», либо с «Бристоль Сити».

Ранее сообщалось, что мэр Ливерпуля обратился в полицию после перехода полузащитника Росса Баркли из «Эвертона» в «Челси».