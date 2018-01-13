«Бавария» обыграла «Байер» в матче 18-го тура Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» одержала выездную победу над леверкузенским «Байером» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу мюнхенскому клубу принесли голы Хави Мартинеса, Франка Рибери и Хамеса Родригеса.
Хозяева ответили голом Кевина Фолланда.
В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место, набрав 44 очка в 18 матчах, и опережает идущий вторым «Шальке» на 14 баллов. «Байер» с 28-ю очками остался четвёртым.
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