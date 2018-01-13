«Бавария» обыграла «Байер» в матче 18-го тура Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» одержала выездную победу над леверкузенским «Байером» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу мюнхенскому клубу принесли голы Хави Мартинеса, Франка Рибери и Хамеса Родригеса.

Хозяева ответили голом Кевина Фолланда.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место, набрав 44 очка в 18 матчах, и опережает идущий вторым «Шальке» на 14 баллов. «Байер» с 28-ю очками остался четвёртым.

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