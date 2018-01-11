СМИ: Девять футболистов «Боруссии» отравились кебабом в Испании

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Девять футболистов дортмундской «Боруссии» заболели кишечным гриппом во время тренировочных сборов в Испании.

Как сообщает Bild, за помощью к врачам обратились Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Омер Топрак, Якоб Бруун Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райман. Причиной массового отравления стал куриный кебаб.

Отмечается, что игроки успеют восстановиться к матчу 18-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга», который состоится 14 января.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» может возглавить «Челси».

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