Черышев помог «Вильярреалу» победить «Реал» в матче чемпионата Испании по футболу

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В матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» на выезде обыграл «Реал» со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке мяча стал полузащитник Пабло Форнальс, отличившийся на 87-й минуте.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле в перерыве, но результативными действиями не отметился.

Этот успех помог команде россиянина набрать 31 очко и подняться на пятую строчку турнирной таблицы испанского чемпионата. «Реал» с 32 баллами в активе идёт четвёртым.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить €400 млн за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

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