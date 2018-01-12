СМИ: «Реал» готов заплатить €400 млн ПСЖ за Неймара

Мадридский «Реал» готов приобрести у французского клуба «Пари Сен-Жермен» бразильского нападающего Неймара за €400 млн.

«Реал» намерен осуществить сделку летом 2019 года, сообщает Marca.

Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Неймар является самым дорогим футболистом в истории футбола. Его трансфер в ПСЖ обошёлся в €222 млн.

Ранее СМИ сообщали, что отец Неймара обсудил с президентом «Реала» Флорентино Пересом возможный переход игрока в мадридский клуб.