Передача россиянина Рауша помогла «Кёльну» одержать победу над «Боруссией» в матче чемпионата Германии по футболу
«Кёльн» вырвал победу в матче 18-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией».
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Решающий гол был забил на пятой компенсированной минуте усилиями Симона Теродде. Немец отличился с передачи российского защитника Константина Рауша.
Забитыми мячами также отметились Фредерик Соренсен и Раффаэл.
Ранее сообщалось, что футболист Обамеянг выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам.
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