Передача россиянина Рауша помогла «Кёльну» одержать победу над «Боруссией» в матче чемпионата Германии по футболу

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«Кёльн» вырвал победу в матче 18-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией».

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Решающий гол был забил на пятой компенсированной минуте усилиями Симона Теродде. Немец отличился с передачи российского защитника Константина Рауша.

Забитыми мячами также отметились Фредерик Соренсен и Раффаэл.

Ранее сообщалось, что футболист Обамеянг выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам.

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