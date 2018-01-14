Передача россиянина Рауша помогла «Кёльну» одержать победу над «Боруссией» в матче чемпионата Германии по футболу

«Кёльн» вырвал победу в матче 18-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией».

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Решающий гол был забил на пятой компенсированной минуте усилиями Симона Теродде. Немец отличился с передачи российского защитника Константина Рауша.

Забитыми мячами также отметились Фредерик Соренсен и Раффаэл.

Ранее сообщалось, что футболист Обамеянг выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам.