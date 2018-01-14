Футболист Обамеянг выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг выведен из состава команды по дисциплинарным причинам.

Об этом сообщает официальный Twitter «Боруссии».

Причины такого решения пока не разглашаются.

В нынешнем сезоне Обамеянг уже подвергался такому наказанию за опоздание на тренировку.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» согласилась продать Обамеянга в команду из Китая.