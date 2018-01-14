Футболист Обамеянг выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг выведен из состава команды по дисциплинарным причинам.
Об этом сообщает официальный Twitter «Боруссии».
Причины такого решения пока не разглашаются.
.@Aubameyang7 steht aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader. #bvbwobpic.twitter.com/bPED0Oh20A— Borussia Dortmund (@BVB) 14 января 2018 г.
В нынешнем сезоне Обамеянг уже подвергался такому наказанию за опоздание на тренировку.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» согласилась продать Обамеянга в команду из Китая.
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