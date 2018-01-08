СМИ: «Боруссия» согласилась продать футболиста Обамеянга в команду из Китая

Короткая ссылка
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переезду в Китай.

Как сообщает Sky Sports, немецкий клуб согласился продать игрока за €72 млн.

В услугах габонца заинтересован «Гуанчжоу Эвергранд».

Прошлым летом футболист мог подписать контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», однако сторонам не удалось договориться о трансфере.

Ранее Обамеянг продлил контракт с дортмундской «Боруссией».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119