«Ливерпуль» нанёс первое поражение «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ

«Ливерпуль» переиграл дома «Манчестер Сити» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Ливерпуля» голы забили Алекс окслейд-Чемберлен (9-я минута), Роберто Фирмино (59-я минута),Садьо Мане (61-я минута) и Мохаммед Салах (81-я минута).

У «Манчестер Сити» отличились Лерой Сане (40-я минута), Бернардо Силва (84-я минута) и Илкай Гюндоган (91-я минута).

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ сезона 2017/18. Последний раз «горожане» проигрывали в матче против «Челси» 5 апреля 2017 года.

После 23 туров «Манчестер Сити» с 62 очками занимает первое место, «Ливерпуль» с 47 набранными баллами расположился на третьей строчке.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение, что его команда при определённых обстоятельствах может упустить победу в АПЛ.