Гвардиола: конечно, мы можем упустить титул

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение, что его команда при определённых обстоятельствах может упустить победу в английской Премьер-лиге (АПЛ).

«В футболе и спорте всё может произойти. Конечно, мы можем упустить титул, потому что никогда не знаешь, что произойдёт в следующие 13—14 матчей, которые тебе предстоит сыграть. Конечно, если мы сохраним наш уровень, стабильность и игру, которую мы демонстрируем, тогда да, у нас есть шанс. Но никогда не знаешь наверняка», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

По итогам 22 туров АПЛ «Манчестер Сити», выиграв 20 матчей и дважды сыграв вничью, лидирует в турнирной таблице чемпионата с отрывом от ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 15 очков.

Ранее сообщалось, что Харри Кейн установил рекорд по количеству голов за «Тоттенхэм» в истории АПЛ.

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