«Между нами нет вражды»: Исмаилов и Минеев обошлись без конфликтов и оскорблений за месяц до третьего боя

От былой вражды с Магомедом Исмаиловым не осталось и следа, а новый поединок не более чем братское противостояние, заявил Владимир Минеев на пресс-конференции за месяц до очередной схватки с соотечественником. По словам бойца, он не утратил вкуса к победам и уделяет тренировкам максимум времени и внимания. Его соперник пообещал вновь предстать безбашенным и эмоциональным, а также отметил, что статус андердога только мотивирует. В свою очередь, промоутер Камил Гаджиев рассказал, почему принял решение на сей раз свести спортсменов на ринге и сравнил трилогию с футбольным дерби «Спартак» — «Зенит».

Поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым обещает получиться одним из самых ярких в мире отечественного бокса в 2024 году. Во-первых, соперники могут похвастать историей очных противостояний по правилам ММА. В 2018-м они не смогли выявить победителя, а спустя три года Волжанин оказался сильнее. Теперь Лысый Хищник горит желанием взять реванш.

Во-вторых, привлекали интерес их непростые личные взаимоотношения. Оба не скрывали антипатии друг к другу, дрались, конфликтовали и регулярно обменивались колкостями. Казалось, не станет исключением и очередная встреча.

Но ещё стартовая битва взглядов в начале июня прошла достаточно спокойно, хотя перед этим дагестанец обещал нокаутировать соперника. Тот в ответ предполагал наличие у оппонента проблем с психикой.

Пресс-конференция должна была получиться куда более эмоциональной. Иначе и быть не могло, учитывая наличие такого мастера треш-тока, как Исмаилов. Да и Минеев никогда не лез за словом в карман.

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В итоге мероприятие прошло без лишней агрессии. Чувствовалось, как оба атлета повзрослели и не ощущали ненависти друг к другу, как раньше. Во всяком случае, ни о каких стычках речи не шло. Однако Магомед не изменял себе. Он появился на сцене и тут же провёл спарринг с тенью и скорчил забавную гримасу. Зато его визави вышел под громкое скандирование: «Вова Минеев».

Первый вопрос задали организатору противостояния — главе лиги АМС Fight Nights Камилу Гаджиеву, предложив сравнить поединок с каким-либо другим спортивным событием. Тот с оговорками остановился на футболе.

«Но матчи «Зенита» и «Спартака» проходят два раза в год, и какой-то мы можем позволить себе пропустить. А они дерутся раз в три года. Ни в коем случае не пропускайте 20 июля. Кто из них «Зенит», а кто — «Спартак»? Минеев — «Зенит», а Мага — «Спартак». Они сами себя так позиционируют. Петербуржцы во всех ситуациях считают себя лучшими и побеждают. Вот и крайнее противостояние осталось за Володей. Исмаилов — красно-белые. Это ведь народная команда, а Мага ближе к народу», — заявил менеджер.

Также он объяснил, почему было решено провести бой именно по правилам бокса. По признанию менеджера, он рассчитывал, что на эту встречу уйдёт относительно немного денег. Но запросы сторон превзошли все ожидания.

«Когда услышал цифры от них, глаза на лоб полезли. Сказал, что боя не будет. Но потом начали думать. Поговорили, появились новые партнёры. Руководствовался тем, что потрачу меньше, но не вышло. Слава богу, хотя бы получили нужное количество раундов — восемь по три минуты. Это 24 минуты и сопоставимо с чемпионским поединком в ММА. И это оставляет шанс провести четвёртый поединок. Если выиграет Мага, счёт станет 1,5:1,5. А если Вова — только дайте Исмаилову микрофон, и он найдёт что сказать», — добавил он.

При этом промоутер считает, что поражение может больно ударить по самолюбию Минеева, так как у него ударная техника на порядок лучше.

«Всё-таки в данном виде Владимиру большинство отдаёт предпочтение. Уступить на родном поле для него сопоставимо с проигрышем дагестанцем схватки по вольной борьбе. Не знаю, что станет с его боксёрками, если он не справится», — пошутил Гаджиев.

Магомеда же подобное отношение, сложилось впечатление, только радовало. Он неоднократно будто специально подчёркивал, что соперничать на ринге с мастером такого уровня ему будет сложно, хотя горел желанием проявить себя.

«Изначально хотел подраться по ММА. У меня не складывалось, тогда пришлось кинуть пульку на его территорию. Я его перебоксирую. Для меня это возможность затянуть его на площадку смешанных единоборств. Если одержу победу, то он захочет поквитаться по ММА. В ринге я буду безбашенным и эмоциональным. Собираюсь забивать мячи, а соперник попытается их отразить», — засмеялся Исмаилов.

Не смутили дагестанца даже разговоры о том, что букмекерские конторы принимают ставки на его победу из расчёта 1 к 4.

«Не считаю себя андердогом. Но если специалисты думают, что Минеев — фаворит, ради бога. Я не против. Это меня исключительно мотивирует. Буду заряжен и голоден. Владимира такие оценки, наоборот, расслабляют. Это мне на руку», — объяснил Лысый Хищник.

Уроженец Екатеринбурга в долгу не остался и напомнил, что в отличие от оппонента не провёл ни одного поединка в профессиональном боксе и справедливо именно себя счёл дебютантом. Вместе с тем он пообещал подойти к противостоянию готовым, несмотря на бурную общественную деятельность.

«Ситуация понятная. Последний бой остался за мной. Ему теперь надо реваншироваться. С точки зрения спорта это противостояние во мне всегда разжигает интерес. Конечно, я уже не тот парень, как в первых двух встречах. Но к моему профессиональному отношению к делу это не имеет отношения. Я всё тот же Минеев, который хочет побеждать, только более опытный. И когда Мага говорит, что готов бить депутата, он забывает, что депутат ещё и владеет кое-какими навыками. Уделяю тренировкам максимум времени и внимания. Есть определённый отрезок, когда начинаю готовиться. Осталось меньше месяца, и я из зала не вылезаю», — заявил Волжанин.

Обсудили спортсмены и план на бой. Магомед собирается продемонстрировать фирменную нестандартную технику, которую он самокритично именовал корявой, и быть агрессивным от начала и до конца. А Владимир своим главным преимуществом считает антропометрические данные.

«Когда выйдем на ринг, всё начнётся само. Мага задаст темп, о котором говорит. Просто надо будет его встречать, делать это пассивно не получится. В ринге будет не дружелюбная атмосфера, как сейчас. В чём я сильнее? Выше, руки длиннее. Что за вопрос? Физическое превосходство. Исмаилов — левша? А это разве преимущество?» — отметил он.

Но главное, оба атлета подчеркнули, что не испытывают друг к другу былой ненависти, и даже обошлись без взаимных подколок.

«Мы сегодня уже пожали руки несколько раз. Между нами нет вражды. Мы не враги. Мы соперники. То, что боксируем с Магой, — это братское противостояние внутри страны. Можем посостязаться и остаться друзьями, пожать руки. Все разных национальностей, с кем-то встречались на соревнованиях, но в конце концов оказывались на одной стороне. Магомед говорил, что не уважает меня как человека? Это оскорбительная фраза. Но у нас ещё состоится встреча. Время покажет», — отметил Минеев.

Вместе они даже вспомнили, как оппонент недавно приезжал на турнир в Ульяновск, где живёт Владимир, и в магазине спортивной экипировки последнего ему подбирали амуницию.

«Взял и костюм, и перчатки. Затарился будь здоров. Правда, немного обтягивает. Нужен размер для более крупных ребят», — пошутил Лысый Хищник.

При этом он заверил, что на ринге будет вести себя куда агрессивнее, чем на пресс-конференции. Однако даже Гаджиев признался: рад, что организация их третьего противостояния проходит без постоянных конфликтов и стычек.

«В прошлый раз я устал разнимать драки. Мы стали старше на три года и даже немного слабее. Тогда разнимал их раз десять: в подтрибунных помещениях, в Турции. Сам старался уклоняться от ударов и выталкивал кого-то вперёд. Надоело. Хотелось обойтись без этого. Иногда болельщики желают, чтобы бойцы подрались, но так до ринга можно и не дойти», — посетовал менеджер.

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По его мнению, спустя годы нынешние соперники вполне могут вместе есть хинкали и писать мемуары. Однако Гаджиев, как и Исмаилов, заверил: в бою недостатка эмоций не будет. Спокойствие же Минеева он связал с тем, что тот взял верх в последней схватке, тогда как Магомед решительно настроен на реванш, хотя уважительно относится к сопернику.

Возможно, у дагестанца есть дополнительная мотивация, ведь этот поединок может стать для него одним из последних. Он неоднократно заявлял, что готов завершить карьеру.

«Если выиграю, скажу Вове: «Ты по-любому красавчик, я жду тебя в клетке». А он ответит: «Я приду за тобой». Разбежались. А вот если уступлю, в голове не складывается картина. Но когда выиграю, вы все скажете: «Вау». Я так сильно этого хочу!» — признался Исмаилов.

Далее очередь дошла до вопросов из зала, и здесь также не обошлось без обсуждения возраста Лысого хищника. У него поинтересовались, готов ли он выступать до 57, как Майк Тайсон.

«Вряд ли. Я уже максимально занимаюсь своим здоровьем, чтобы противостоять Владимиру, а он не сильно младше меня. Не думаю, что в 57 буду принимать такие вызовы», — пояснил он.

При этом на просьбу сравнить себя с кем-либо из известных боксёров атлет «скромно» выделил сразу двух — того же Тайсона и Мохаммеда Али.

«Если сравнивать себя с кем-то, то с лучшими. Хотя техника ведения боя у них разная. Надо брать лучшее у обоих, тогда у тебя откроются новые возможности на ринге. Этим занимается мой старший брат Рамазан, он смотрит и анализирует, а потом приходит и говорит, что делать. Я выполняю его установки», — отметил Магомед.

Минеев же, напротив, вспомнил легенд отечественного бокса.

«Для меня всегда был близок не только с точки зрения спорта, но и внутреннего мира Николай Королёв, ставший чемпионом СССР ещё до Великой Отечественной войны. Потом его призвали на фронт, он отслужил и получил орден Красного Знамени. Вернувшись, Королёв опять брал золотые медали первенства страны. А я выигрывал турнир его имени. Ещё Валерий Попенченко. Это большие имена. Благодаря ему интересовался физикой, поскольку он учился в МГТУ имени Баумана», — парировал Волжанин.

Тут же в спор вмешался Гаджиев. По его мнению, тот по манере ведения боя напоминает Владимира Кличко. Уроженец Екатеринбурга в ответ признался, что, готовясь к поединку, пересматривал схватку украинца с Александром Поветкиным и почерпнул для себя много полезного.

«Манера Кличко мне импонирует. Буду использовать эти наработки. Владимир был выше россиянина и пользовался этим», — заявил уроженец Екатеринбурга.

Однако Исмаилов сопернику не поверил и высказал предположение, что тот не станет полагаться исключительно на джебы и работу с дистанции.

К чести организаторов, они постарались создать яркое событие даже из выбора того, кто первым появится на ринге. Для этого спортсмены получили бумажки с цифрами — чётными и нечётными. А на сцене запустили генератор случайных чисел. В итоге высветилось «70», и верх взял Минеев.

Владимир решил появиться на настиле вторым. Он верит, что оппонент, пока будет ждать его, потратит немало эмоций. Да тот и сам признал, что не хотел выходить первым.

Наконец, завершилось всё традиционной битвой взглядов, которая тоже обошлась без эксцессов. Разве что бойцы с улыбкой о чём-то тихо разговаривали, но не переходили грань. Однако в конце не обошлось без фирменного рыка Исмаилова.