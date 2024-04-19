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Дрозд — о бое Исмаилова и Минеева по правилам бокса: Мага устанет после трёх раундов

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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд оценил шансы Магомеда Исмаилова победить Владимира Минеева в боксёрском поединке, который пройдёт 18 июля в Москве.
Дрозд — о бое Исмаилова и Минеева по правилам бокса: Мага устанет после трёх раундов
  • РИА Новости

«Плюс Лысого Хищника заключается в его нестандартности. Он выработал свой стиль ведения боёв на ринге. Но ему крайне сложно будет поднять свой навык до уровня соперника. Боюсь, после трёх раундов он устанет — и на этом всё закончится.

Однако я бы не назвал согласие Магомеда подраться с Минеевым авантюрой. Можно вспомнить, как он в 2022-м сошёлся с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Оланреваджу Дуродолой и выиграл. С другой стороны, нигериец на тот момент либо был болен, либо вообще не занимался. От него осталось только громкое имя. Волжанин же точно должен набрать нормальную форму. Судя по его состоянию, он всегда тренируется», — сказал Дрозд RT.

Ранее Дрозд назвал фаворита в боксёрском бою между Исмаиловым и Минеевым.

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