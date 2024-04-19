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Шлеменко объяснил, за счёт чего Исмаилов может победить Минеева в поединке по правилам бокса

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Бывший обладатель титула Bellator в среднем весе российский боец Александр Шлеменко объяснил, за счёт чего Магомед Исмаилов может победить Владимира Минеева в поединке по правилам бокса.
Шлеменко объяснил, за счёт чего Исмаилов может победить Минеева в поединке по правилам бокса
  • РИА Новости

«Шанс Исмаилова на успех в первую очередь кроется в его нестандартной технике. Дело даже не в неожиданных ударах. Мага способен взять своё за счёт передвижения и более активной работы. Несмотря на всё превосходство соперника в технике, Лысый Хищник всё равно может удивить. Мне кажется, всем уже давно стало очевидно: боксирует он неплохо. Но по нашему с ним бою в конце 2022-го судить об этом всё-таки сложно. Одно дело чистый бокс, другое — смешанные единоборства. Это абсолютно разные дисциплины, хотя он в том числе работал в стойке», — сказал Шлеменко RT.

Ранее Шлеменко поделился мнением о предстоящем боксёрском поединке между Исмаиловым и Минеевым.

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