Шлеменко — о поединке Минеева с Исмаиловым по правилам бокса: фаворит в любом случае Владимир

Бывший обладатель титула Bellator в среднем весе российский боец Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем боксёрском поединке между бойцами смешанных единоборств (MMA) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым, который пройдёт 18 июля в Москве.

«Всё зависит от количества раундов. Но мне кажется, фаворит в любом случае Минеев. Другой вопрос, как часто он тренируется, находясь в зоне СВО. Но в любом случае ему предстоит драться в своей стихии. Давайте не забывать, что Владимир — мастер спорта по боксу. Поэтому у него однозначно больше шансов на победу», — сказал Шлеменко RT.

Ранее Камил Гаджиев рассказал о подготовке Владимира Минеева, находящегося в зоне проведения СВО, к предстоящему поединку с Магомедом Исмаиловым.