Шлеменко — о поединке Минеева с Исмаиловым по правилам бокса: фаворит в любом случае Владимир
Шлеменко считает Минеева фаворитом в боксёрском поединке с Исмаиловым
- РИА Новости
«Всё зависит от количества раундов. Но мне кажется, фаворит в любом случае Минеев. Другой вопрос, как часто он тренируется, находясь в зоне СВО. Но в любом случае ему предстоит драться в своей стихии. Давайте не забывать, что Владимир — мастер спорта по боксу. Поэтому у него однозначно больше шансов на победу», — сказал Шлеменко RT.
Ранее Камил Гаджиев рассказал о подготовке Владимира Минеева, находящегося в зоне проведения СВО, к предстоящему поединку с Магомедом Исмаиловым.