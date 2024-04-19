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Шлеменко — о поединке Минеева с Исмаиловым по правилам бокса: фаворит в любом случае Владимир

Шлеменко считает Минеева фаворитом в боксёрском поединке с Исмаиловым

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Бывший обладатель титула Bellator в среднем весе российский боец Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем боксёрском поединке между бойцами смешанных единоборств (MMA) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым, который пройдёт 18 июля в Москве.
Шлеменко — о поединке Минеева с Исмаиловым по правилам бокса: фаворит в любом случае Владимир
  • РИА Новости

«Всё зависит от количества раундов. Но мне кажется, фаворит в любом случае Минеев. Другой вопрос, как часто он тренируется, находясь в зоне СВО. Но в любом случае ему предстоит драться в своей стихии. Давайте не забывать, что Владимир — мастер спорта по боксу. Поэтому у него однозначно больше шансов на победу», — сказал Шлеменко RT. 

Ранее Камил Гаджиев рассказал о подготовке Владимира Минеева, находящегося в зоне проведения СВО, к предстоящему поединку с Магомедом Исмаиловым.

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