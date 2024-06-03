Соперники Исмаилова высказались о его шансах на победу в бою с Минеевым

Известные бойцы ММА Иван Штырков и Анатолий Токов дали прогноз на поединок Владимир Минеев — Магомед Исмаилов, который пройдёт 20 июля на «Live Арене» при поддержке корпорации «Синергия» и Федерации бокса России.

По словам Штыркова, досрочная победа возможна, если один из бойцов недооценит противника или переоценит свои силы. Он считает, что Магомед будет забирать раунды за счёт скоростных атак, взрывной и неудобной манеры. Боец оценивает вероятность победы Исмаилова в 60%.

«Я считаю, что бой дойдёт минимум до шестого раунда. Мага не будет форсировать события, бокс ему нравится, бокс ему с руки. Он хорошо к нему готовится, он очень неудобный. Плюс у него есть опыт в боксе, а Минеев всё равно дрался только по кикбоксингу в последнее время, а это большая разница. Я считаю, что Мага быстрее в скорости на руках, чем Владимир. Но нокаутировать друг друга они не смогут. Лаки-панчи я не считаю: их не спрогнозировать», — заявил Штырков.

Боец Fedor Team Токов придерживается другой точки зрения, считая фаворитом Минеева. По его словам, травма колена не помешает Магомеду показать яркий поединок.

«Я считаю фаворитом Владимира, так как он базовый ударник, мастер спорта по боксу. По поводу боя Владимира и Штыркова — не считаю, что Иван был в худшей форме, чем в бою с Магомедом, да и Владимир выиграл у Ивана на классе, сохранив максимально своё здоровье. Думаю, что Магомед будет поднимать темп, бой будет очень динамичный и зрелищный, это будет интересно! Битва стилей, битва идеологий — именно так можно охарактеризовать главную движущую силу поединка», — отметил боец.

В марте 2023-го в Екатеринбурге состоялся бой по боксу Исмаилова и Штыркова. После шести раундов решением победу одержал Исмаилов. Через год главным боем турнира АСА-172 должен был стать поединок Исмаилова и Токова, но его перенесли на неопределённый срок из-за травмы колена Исмаилова.

11 июня в Махачкале состоится официальная пресс-конференция перед боем Минеев — Исмаилов с участием Магомеда и организаторов события.

Ранее сообщалось, что в ACA планируют организовать бой Токов — Исмаилов до конца 2024 года.