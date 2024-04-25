Исмаилов — об инциденте с Алексеевой: любая национальность может сделать преступление

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на инцидент с участием выступающей в UFC Ирины Алексеевой, которую на днях чуть не сбил уроженец Таджикистана.

«По сей день жду, что кто-то скажет: «Ребят, так нельзя. Россия для русских — это так не работает». Девочек вообще бить нельзя. Как получается, преступление определяется по национальности? Преступление — это преступление. Не важно, какая национальность. Есть преступление. Его может совершить русский, дагестанец, таджик. Может сделать азербайджанец. Любая национальность может сделать преступление», — цитирует Исмаилова Sport24.

По словам спортсмена, если постараться, то можно найти множество преступлений, совершённых русскими. Однако подчеркнул, что важно оценивать сам поступок, независимо от национальности.

«Нужны общественные деятели, которые обратятся к их родителям. Скажут: «Нельзя так. Такого не должно быть. Россия не для русских. Это многонациональная, межконфессиональная страна. Нельзя вообще руку на девочек поднимать, такого быть не должно. Такое наказуемо». Но я ничего ни от кого не услышал!» — добавил Исмаилов.

21 апреля уроженец Таджикистана пытался подрезать на автомобиле девушек, которые катались на велосипедах. Одной из них оказалась боец UFC Ирина Алексеева. Сама спортсменка отметила, что когда мужчина выходил из машины, то собирался её ударить, а до самого инцидента раскритиковал её с подругой за неподобающий вид.

Позднее задержанный извинился, однако Алексеева заявила, что этого недостаточно. Впоследствии в его отношении была проведена проверка, после чего он был депортирован на родину, так как в России находился нелегально.

Ранее Алексеева рассказала, почему не стала применять силу к уроженцу Таджикистана.