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Боец UFC объяснила, почему не стала применять силу против оскорбившего её мигранта

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева рассказала, почему не стала применять физическую силу против мужчины, с которым недалеко от собственного дома у неё произошёл конфликт.
Боец UFC объяснила, почему не стала применять силу против оскорбившего её мигранта
  • globallookpress.com

Напомним, что накануне иностранный гражданин, прибывший из Таджикистана, сначала подрезал на автомобиле спортсменку и её подругу, которые катались на велосипеде, а затем оскорбил и высказал своё недовольство относительно её внешнего вида. 

Алексеева ранее в СМИ комментировала схожий эпизод — конфликт девушки, которая была на пробежке, и мужчины, толкнувшего её в этот момент. Тогда спортсменка сказала, что ударила бы его на месте, окажись в подобной ситуации. 

«Он же ей тогда первый втащил. Здесь меня никто не ударил. И я, соответственно, не дала ответочку. А первой марать свои руки, чтобы они потом воняли, я не хочу», — сказала она «Матч ТВ».

Также она объяснила, почему мужчина, который изначально отказывался извиняться, всё-таки обратился к девушкам позднее. 

«Да потому что они очкошники, он видел прекрасно, что я девчонка, и решил докопаться. А в полиции он испугался конкретно, и поэтому он извинялся», — сказала Алексеева.

Боец UFC отметила, что в поведении мужчины были признаки разжигания межнациональной розни, что является тяжёлым преступлением согласно российскому законодательству, а также добавила, что была шокировна столь быстрому дальнейшему развитию событий и решением о депортации правонарушителя. 

«Я безумно этому рада. Рада, что наш Следственный комитет, МВД и наши паблики всё распространили, не остались в стороне», — резюмировала спортсменка.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал ужесточить миграционное законодательство.

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