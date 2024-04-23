Алексеева: мигрант собирался меня ударить, а я очень сильно себя сдерживала

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала, что уроженец Таджикистана хотел её ударить.

«Он, когда выходил из машины, собирался меня ударить. Люди стали подходить, он стал вести себя менее агрессивно. А я живу по законам. И понимаю, что не имею права поднимать на кого-то руку. Конечно, хотелось ударить, я очень сильно сдерживалась, старалась подбирать слова, не материлась», — цитирует Алексееву «Чемпионат».

21 апреля уроженец Таджикистана пытался наехать на автомобиле на девушек, которые катались на велосипедах.

Председатель СК Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверки.

Ранее Алексеева заявила, что оскорбившего её мужчину могут депортировать из России.