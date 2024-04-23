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Алексеева: мигрант собирался меня ударить, а я очень сильно себя сдерживала

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Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала, что уроженец Таджикистана хотел её ударить.
Алексеева: мигрант собирался меня ударить, а я очень сильно себя сдерживала
  • Gettyimages.ru

«Он, когда выходил из машины, собирался меня ударить. Люди стали подходить, он стал вести себя менее агрессивно. А я живу по законам. И понимаю, что не имею права поднимать на кого-то руку. Конечно, хотелось ударить, я очень сильно сдерживалась, старалась подбирать слова, не материлась», — цитирует Алексееву «Чемпионат».

21 апреля уроженец Таджикистана пытался наехать на автомобиле на девушек, которые катались на велосипедах. 

Председатель СК Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверки.

Ранее Алексеева заявила, что оскорбившего её мужчину могут депортировать из России.

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