RT в Telegram
Подпишись

Боец UFC Алексеева заявила, что оскорбившего её мужчину могут депортировать из России

Короткая ссылка
Боец UFC Ирина Алексеева рассказала, что мужчину, который её оскорбил, могут депортировать из России.

«Я дала все показания в полиции. Он мигрант, у него нет гражданства. Прав на автомобиль у него тоже нет, есть только таджикские. Нам сообщили, что ему светит депортация», — цитирует Алексееву ТАСС.

21 апреля уроженец Таджикистана пытался наехать на автомобиле на девушек, которые катались на велосипедах. 

Председатель СК Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверки.

Ранее сообщалось, что СК проверит информацию о конфликте уроженца Таджикистана и бойца UFC Алексеевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить