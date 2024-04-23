Боец UFC Алексеева заявила, что оскорбившего её мужчину могут депортировать из России

Боец UFC Ирина Алексеева рассказала, что мужчину, который её оскорбил, могут депортировать из России.

«Я дала все показания в полиции. Он мигрант, у него нет гражданства. Прав на автомобиль у него тоже нет, есть только таджикские. Нам сообщили, что ему светит депортация», — цитирует Алексееву ТАСС.

21 апреля уроженец Таджикистана пытался наехать на автомобиле на девушек, которые катались на велосипедах.

Председатель СК Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверки.

Ранее сообщалось, что СК проверит информацию о конфликте уроженца Таджикистана и бойца UFC Алексеевой.