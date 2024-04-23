СК проверит информацию о конфликте уроженца Таджикистана и бойца UFC Алексеевой

Следственный комитет проводит проверку касательно инцидента между уроженцем Республики Таджикистан и бойцом UFC Ириной Алексеевой.

«Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уроженец Таджикистана пытался наехать на автомобиле на девушек, которые катались на велосипедах.

Председатель СК Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверки.

Ранее бразильский боец UFC Алекс Перейра высказался о поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым.