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СК проверит информацию о конфликте уроженца Таджикистана и бойца UFC Алексеевой

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Следственный комитет проводит проверку касательно инцидента между уроженцем Республики Таджикистан и бойцом UFC Ириной Алексеевой.
СК проверит информацию о конфликте уроженца Таджикистана и бойца UFC Алексеевой
  • РИА Новости

«Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уроженец Таджикистана пытался наехать на автомобиле на девушек, которые катались на велосипедах. 

Председатель СК Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверки.

Ранее бразильский боец UFC Алекс Перейра высказался о поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым.

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