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Перейра — о возможном поединке с Анкалаевым: этот парень очень сложный

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Бразильский боец UFC Алекс Перейра высказался о поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Я не хочу драться в конце года. Мне хочется выйти в октагон раньше, но, судя по его словам, можно говорить, что он будет не готов. Этот парень очень сложный. Честно говоря, мне необходимо принять решение, что лучше делать дальше», — приводит слова Перейры MMA Fighting.

В январе Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.

На счету 31-летнего россиянина 19 побед, одна ничья и одно поражение в 21 поединке. 

14 апреля Перейра нокаутировал Хилла в первом раунде на турнире UFC.

В активе 36-летнего бразильца десять побед при двух поражениях. 32-летний американец потерпел второе фиаско при 12 победах.

Ранее сообщалось, что Арман Царукян победил Чарльза Оливейру на турнире UFC 300.

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