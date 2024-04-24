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Боец UFC Алексеева сообщила о депортации мигранта, оскорбившего спортсменку из-за внешнего вида

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Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о депортации уроженца Таджикистана после конфликта.
Боец UFC Алексеева сообщила о депортации мигранта, оскорбившего спортсменку из-за внешнего вида
  • globallookpress.com

«Депортировали! Закончилась эта ситуация с мигрантом, он умышленно на нас наехал! И я хочу своим примером показать, что не нужно молчать и терпеть такое нелюдское отношение к себе! Если вас на ровном месте оскорбляют, ему кажется, что вы как-то не так одеты, что в его стране так не ходят, то и пусть возвращается туда, откуда приехал!» — написала Алексеева в социальных сетях.

21 апреля уроженец Таджикистана пытался подрезать на автомобиле девушек, которые катались на велосипедах. Во время разговора с Алексеевой и её подругой он заявил, что «у него на родине девушки так не одеваются».

Сама спортсменка отметила, что когда мужчина выходил из машины, то собирался её ударить.

Позднее задержанный извинился, однако Алексеева заявила, что этого недостаточно.

Следом поступила информация, что Следственный комитет России по указу главы ведомства Александра Бастрыкина проверит информацию о произошедшем конфликте.

Ранее Алексеева объяснила, почему не стала применять силу против оскорбившего её мигранта.

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