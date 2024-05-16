Страшная травма Торопа и незабитый пенальти Заболотного: «Зенит» победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России Короткая ссылка «Зенит» по пенальти победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России по футболу, но вырвал победу в серии пенальти. По ходу встречи в Петербурге команда Владимира Федотова из-за травм лишилась двух основных защитников — Мойзеса и Милана Гайича, а также голкипера Владислава Торопа, получившего двойной перелом лицевой кости и тяжёлое сотрясение мозга в столкновении с Нуралы Алипом. Ему на замену вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов и пусть не пропустил в основное время, всё же не смог спасти москвичей от вылета. Он не сумел отразить ни одного 11-метрового, в то время как Денис Адамов парировал слабый удар Антона Заболотного.

В минувшие выходные ЦСКА сотворил одну из главных сенсаций 28-го тура РПЛ и обыграл «Зенит» на выезде, чего не происходило уже 13 лет. Благодаря этому сами армейцы взобрались на шестую строчку в турнирной таблице, а также помешали петербуржцам сохранить лидерство в чемпионате, которое захватило «Динамо». А уже спустя несколько дней москвичи имели возможность нанести сильнейший удар по извечному конкуренту и выбить его из Кубка России. Правда, для этого нужно было повторить ещё одно достижение 2011 года и второй раз подряд взять верх в гостях.

В свете недавного успеха ЦСКА, особый интерес вызывали составы обеих команд на решающий матч финала Пути РПЛ. Как много рокировок произведёт Сергей Семак после обидного поражения? Вернёт ли Владимир Федотов в старт Виктора Мендеса? И, самое главное, кто займёт место в воротах красно-синих? В двух последних встречах выбор пал на Владислава Торопа, хотя ранее испытывавший проблемы со здоровьем Игорь Акинфеев якобы успел восстановиться уже к предыдущей игре. Но молодой голкипер не сплоховал. В Кубке он пропустил лишь однажды, а в национальном первенстве и вовсе оформил сухарь, совершив пару отличных сейвов в концовке основного времени.

Также по теме «Не в состоянии побеждать постоянно»: Ташуев — о спаде «Зенита», мотивации ЦСКА, отставке Семака и ошибках Акинфеева «Зенит» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России устроят для болельщиков футбольные шахматы. Об этом в беседе с RT заявил тренер Сергей...

Федотов обошёлся практически без изменений и даже не стал возвращать в основу Акинфеева, сделав ставку на его юного сменщика. Зато Семак практически полностью пересобрал состав, выпустив на поле восемь новых футболистов в сравнении с предыдущей встречей. Не тронул он лишь Вильмара Барриоса, Вендела и Артура, зато дал шанс проявить себя Дмитрию Васильеву, Александру Ерохину и Вильсону Изидору.

Однако ставка на «две башни» в нападении не помогала «Зениту» создавать остроту у ворот Торопа. Да, на одну подачу Ерохин всё же откликнулся, но в створ не попал, а развития не последовало. Да, хозяева владели территориальным преимуществом, но прорваться через массированную оборону ЦСКА не удавалось, а на 25-й минуте чуть было не оказались в роли догоняющих. Артур ошибся при исполнении поперечной передачи, а уже спустя пару секунд Иван Обляков нашёл Антона Заболотного в штрафной. Форвард немного промедлил, но всё же пробил. Мяч прошёл мимо цели.

Но главный эпизод первого тайма произошёл чуть позднее, когда защитник «Зенита» Нуралы Алип решил до конца бороться за верховой мяч и врезался в сыгравшего на выходе Торопа. После жесточайшего столкновения головами оба оказались на газоне. Но если казахстанец обошёлся без серьёзных повреждений, то россиянину повезло меньше. Как выяснилось позднее, тот получил двойной перелом лицевой кости и тяжёлое сотрясение мозга и покинул поле лишь на машине медицинской помощи. Казалось, появление Акинфеева неминуемо, но Федотов бросил в бой не его, а 19-летнего Владимира Шайхутдинова, ранее ни разу не выступавшего за взрослую команду.

Правда, «Зенит» сходу не смог воспользоваться крайне выгодной ситуацией, а уже в компенсированное время сам потерял одного из важных исполнителей. Артур не смог продолжить матч, однако до перерыва так и не сменился. А петербуржцы были вынуждены доигрывать тайм вдесятером. Дуглас Сантос вышел лишь после перерыва, причём в компании Дмитрия Чистякова. Помимо бразильского легионера, отдыхать отправился схлопотавший жёлтую карточку Васильев.

Но на этом череда вынужденных перестановок не закончилась. Уже в начале второго тайма ЦСКА лишился Мойзеса, повредившего заднюю поверхность бедра, а чуть позднее по этому же маршруту проследовал Милан Гайич. Причём компенсировать их отсутствие были призваны латераль Келлвен и Амирхоссейн Риванди. Иранец был приобретён зимой, но пока так и не получил игрового времени. Плановым же стало разве что появление Тамерлана Мусаева. Фёдор Чалов не лучшим образом провёл ответный финальный матч Кубка РПЛ и ожидаемо присел на скамейку.

Постепенно стало складываться ощущение, что на всех травмированных у ЦСКА попросту не хватит замен. На газоне поочерёдно оказались Виллиан Роша и Аббосбек Файзуллаев, но пусть и с трудом, сумели вернуться в строй. Зато вывели из себя петербуржцев, которые не верили в страдания оппонентов и объяснили их поведение желанием сбить темп. Сложно сказать, были ли их претензии обоснованными, но постоянные паузы явно не шли на пользу «Зениту». Тот практически безраздельно владел мячом, но кроме отменённого из-за офсайда гола ничего не создал. Хотя к этому моменту Семак уже успел бросить в бой лидеров — Клаудиньо и Матео Кассьерру вместе с Андреем Мостовым, а противостояла им принявшая необычный вид защитная линия красно-синих.

Также по теме Злой гений: спасения Латышонка помогли «Балтике» победить «Спартак» и выйти в суперфинал Кубка России «Спартак» в гостях сенсационно потерпел поражение от «Балтики» и не смог пробиться в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча в...

Но воспользоваться этой слабостью визави «Зенит» так не смог. Подопечные Семака не только не забили, но даже толком не создали опасных моментов, ограничившись лишь неточными забросами в штрафную, не доставлявшими особых проблем почувствовавшему уверенность Шайхутдинову. Более того, в компенсированное время сине-бело-голубые могли пропустить, причём дважды. Но сначала Саша Зделар неточно пробил издали, а потом замкнуть шикарный прострел Ильи Агапова не удалось Мусаеву.

Таким образом, счёт в финале Пути РПЛ остался равным, а для выявления победителя коллективам было необходимо провести серию пенальти. И на бумаге преимущество было на стороне «Зенита». Во-первых, Федотов уже заменил своего штатного пенальтиста в лице Чалова, во-вторых, ворота ЦСКА защищал Шайхутдинов, по опыту уступавший даже не самому искушённому Денису Адамову.

И сотворить чудо 19-летнму вратарю ЦСКА было не суждено. Шайхутдинов ни разу не угадал направление удара и не сумел совершить ни одного сейва, в то время как его визави всё же преуспел. Да, в этом ему помог Антон Заболотный, крайне слабо пробивший с точки низом. Так или иначе, «Зенит» одержал победу и выбил действующего обладателя трофей из розыгрыша Кубка России. В суперфинале подопечные Семака сразятся с «Балтикой».