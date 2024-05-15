«Не в состоянии побеждать постоянно»: Ташуев — о спаде «Зенита», мотивации ЦСКА, отставке Семака и ошибках Акинфеева

«Зенит» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России устроят для болельщиков футбольные шахматы. Об этом в беседе с RT заявил тренер Сергей Ташуев. По его мнению, петербуржцы постараются выбросить из головы недавнее поражение от соперника в чемпионате и взять реванш. Также специалист объяснил причины спада бессменного чемпиона, счёл преждевременными разговоры об отставке Сергея Семака и выразил уверенность в том, что Игорь Акинфеев далёк от завершения карьеры.

— Может ли матч с «Зенитом» стать ключевым для главного тренера ЦСКА Владимира Федотова? Ведь если армейцы не выиграют Кубок России, то фактически провалят сезон. В национальном первенстве медалей им уже не видать.

— Это достаточно непростой момент. В 2023-м ЦСКА занял второе место в чемпионате страны и вдобавок завоевал Кубок. Но постоянно демонстрировать такие результаты сложно. В текущем сезоне где-то что-то у команды не складывается. Видимо, не всегда хватает и глубины состава. Отсюда большое количество матчей, в которых она теряла очки на последних минутах. Поэтому в противостоянии с петербуржцами на кон действительно будет поставлено многое. Фактически мы получили интереснейшую серию игр между двумя грандами, в каждой из которых ничего не ясно. Вот и на этот раз болельщиков ждут футбольные шахматы.

— Победа над «Зенитом» в чемпионате даст ЦСКА моральное преимущество?

— Всё-таки речь идёт о другом турнире. Думаю, Сергей Семак сделает всё, чтобы его подопечные как можно скорее выбросили из головы то поражение. Но нельзя исключать и некую ротацию. Возможно, кто-то из уставших исполнителей останется на скамейке запасных. С другой стороны, петербуржцы в любом случае будут гореть желанием взять реванш, тем более уступили в домашних стенах.

Также по теме Гол Чалова с пенальти и суперсейвы Торопа: ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в 28-м туре РПЛ «Зенит» в Петербурге потерпел поражение от ЦСКА в центральном матче 28-го тура чемпионата России по футболу и упустил шанс оторваться...

— В двух предыдущих играх с «Зенитом» место в воротах ЦСКА занимал Владислав Тороп — и проявил себя неплохо. Имеет ли смысл возвращать Игоря Акинфеева, если он будет полностью здоров?

— Знаете, в «Факеле» у меня было два сильных вратаря: Александр Беленов и Виталий Гудиев. Но я никогда не вмешивался в их вотчину. Есть тренер голкиперов, и именно за ним остаётся последнее слово. Он для них и мама, и папа, и друг. То же касается Дмитрия Крамаренко в ЦСКА. Понятное дело, в первую очередь будут смотреть на физическое состояние футболистов и исходя из этого делать выбор.

— Вместе с тем Акинфеев в 2024-м пропустил несколько необязательных мячей. Это не похоже на тенденцию?

— За почти 20 лет, которые длится карьера Игоря, мы привыкли считать его глыбой, вратарём, не допускающим помарок и регулярно выручающим. Но всё-таки он живой человек. Давайте не забывать, что ему исполнилось 38 — не мальчик. При этом работы у него в стане красно-синих всегда достаточно. Очень тяжело постоянно находиться в тонусе и спасать. Но, несмотря на все пропущенные неоднозначные мячи в текущем розыгрыше РПЛ, не считаю, что Акинфеев близок к завершению карьеры. Уверен, он не сказал последнее слово и ещё порадует болельщиков шикарными сейвами.

— «Зенит» при Семаке стабильно брал трофеи на внутренней арене. С чем, на ваш взгляд, связана пробуксовка на финише нынешнего сезона?

— Петербуржцы в последнее время совсем не радуют. Если сравнить их со швейцарским ножом, то он будто затупился. При этом с ходу и не скажешь, какой конкретно винтик сломался. Опять же, мы не видели, как Семак готовил подопечных зимой. Возможно, действительно не хватает мотивации. Тяжело настраиваться на борьбу за шестой комплект золотых медалей как за первый. У ребят банально не горят глаза. Бледно выглядит Клаудиньо. Не на своём уровне действует Вендел. А вспомните, как он разрывал всех, когда вернулся из Бразилии летом!

— Некоторые предлагают отправить главного тренера в отставку. Это преждевременно?

— Повторюсь, когда коллектив попадает в неудачную серию, нельзя выделить одну конкретную причину. Видимо, имеются шероховатости, пресыщение от титулов. Взять легионеров, давно выступающих за «Зенит»: им бы хотелось попробовать свои силы в еврокубках, а данной возможности нет. Включается вопрос психологии. Значит, сине-бело-голубые остро нуждаются в перезагрузке.

С другой стороны, они не в состоянии побеждать постоянно. Это просто нереально. Даже если один сезон получится не до конца идеальным — не страшно. Тем более не забывайте, как усилились конкуренты: в первой части здорово смотрелся «Краснодар», теперь выстрелило «Динамо», да и у «Спартака» неплохой состав. О чём говорить, если даже аутсайдеры удивляют! Тем интереснее. Фактически у нас в чемпионате сейчас идёт игра в русскую рулетку, где нет права на ошибку.

— По данным СМИ, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пообещал лишить футболистов «Зенита» бонусов, если те не выиграют Кубок или национальное первенство. Это способно подействовать?

— Думаю, да. Всё-таки спортсменам важны достаток и благополучие семей. Когда не хватает характера и волевых качеств, руководству приходится использовать различные варианты мотивации. Да, игроки сине-бело-голубых и так не бедствуют, но и бонусы у них наверняка большие. Поверьте, сейчас все футболисты научились считать деньги, даже звёзды.