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Федотов — о матче с «Зенитом»: это командная победа

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Зенитом» в матче 28-го тура РПЛ.
Федотов — о матче с «Зенитом»: это командная победа
  • РИА Новости

«Мы компактно оборонялись, готовились к этому. Когда были чуть глубже, подразумевали, что это будет. Мы справились. Этот результат приходит в составе команды, это командная победа. Эйфории нет. Времени впереди немного, но достаточно, чтобы привести себя в порядок», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА с 42 очками продолжает занимать шестое место. «Зенит» — на первой позиции (51).

Ранее Семак прокомментировал поражение от ЦСКА.

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