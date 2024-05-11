Федотов — о матче с «Зенитом»: это командная победа
- РИА Новости
«Мы компактно оборонялись, готовились к этому. Когда были чуть глубже, подразумевали, что это будет. Мы справились. Этот результат приходит в составе команды, это командная победа. Эйфории нет. Времени впереди немного, но достаточно, чтобы привести себя в порядок», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА.
Таким образом, ЦСКА с 42 очками продолжает занимать шестое место. «Зенит» — на первой позиции (51).
Ранее Семак прокомментировал поражение от ЦСКА.