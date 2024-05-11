Федотов — о матче с «Зенитом»: это командная победа

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Зенитом» в матче 28-го тура РПЛ.

«Мы компактно оборонялись, готовились к этому. Когда были чуть глубже, подразумевали, что это будет. Мы справились. Этот результат приходит в составе команды, это командная победа. Эйфории нет. Времени впереди немного, но достаточно, чтобы привести себя в порядок», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА с 42 очками продолжает занимать шестое место. «Зенит» — на первой позиции (51).

Ранее Семак прокомментировал поражение от ЦСКА.