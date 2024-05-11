Семак — о поражении от ЦСКА: видно, такая судьба у нас на сегодняшний день

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.

«К сожалению, в очередной раз очень обидная ошибка, которая привела к пенальти, который решил исход матча. Что касается таких пенальти... Что делать. Видно, такая судьба у нас на сегодняшний день. Пока шанс есть, будем биться», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА.

«Зенит» имеет в активе 51 очко и всё ещё занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах РПЛ.