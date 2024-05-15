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Кафанов: Латышонок будет кандидатом в сборную России в предстоящем сборе

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер «Балтики» Евгений Латышонок будет кандидатом на вызов в национальную команду.
Кафанов: Латышонок будет кандидатом в сборную России в предстоящем сборе
  • РИА Новости

«Латышонок такую игру показывает стабильно весь сезон, просто в матче со «Спартаком» моментов было больше, чем обычно. Можно сказать, что он в одиночку вытащил игру с «Ростовом». Не удивлён его игрой. Безусловно, он будет кандидатом в сборную России на предстоящий сбор. Его игра напрямую влияет на результаты «Балтики», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Он также подчеркнул, что поздравил голкипера с победой после последнего матча.

Латышонок является воспитанником академии «Краснодара». В текущем сезоне голкипер провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о победе своей команды над «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

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