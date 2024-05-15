Игнашевич: «Спартак» создал много опасных моментов, но у «Балтики» была стена в воротах
«Спартак» создал много опасных моментов, но, как видите, у «Балтики» была стена в воротах. За нас играл Евгений Яшин, поэтому мы поздравляем его и говорим спасибо. Латышонок провёл отличный матч», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».
Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Счёт матча — 1:0 в пользу калининградского клуба.
Соперник «Балтики» станет известен 15 мая в ответной встрече «Зенит» — ЦСКА (1:1).
Суперфинал Кубка России по футболу — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.
Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые проиграл при Слишковиче.