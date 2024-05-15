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Игнашевич: «Спартак» создал много опасных моментов, но у «Балтики» была стена в воротах

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о победе своей команды над «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

«Спартак» создал много опасных моментов, но, как видите, у «Балтики» была стена в воротах. За нас играл Евгений Яшин, поэтому мы поздравляем его и говорим спасибо. Латышонок провёл отличный матч», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Счёт матча — 1:0 в пользу калининградского клуба. 

Соперник «Балтики» станет известен 15 мая в ответной встрече «Зенит» — ЦСКА (1:1).

Суперфинал Кубка России по футболу — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые проиграл при Слишковиче.

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