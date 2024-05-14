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«Спартак» впервые проиграл при Слишковиче

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«Спартак» потерпел первое поражение при исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче.
«Спартак» впервые проиграл при Слишковиче
  • РИА Новости

14 мая красно-белые уступили «Балтике» в финале Пути регионов Кубка России со счётом 0:1.

До этого «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:0), сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке России, в чемпионате страны разгромил «Ростов» (5:1), сыграл вничью с ЦСКА (0:0), обыграл «Локомотив» (3:2) и Динамо» (2:0) в Кубке, а также разделил очки с «Пари НН» (0:0).

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля 14 апреля.

Ранее «Балтика» победила «Спартак» и впервые в истории вышла в суперфинал Кубка России.

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