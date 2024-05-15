Брейдо: голкипер ЦСКА Тороп находится в сознании, но у него тяжёлое сотрясение мозга

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о состоянии голкипера армейского клуба Владислава Торопа после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

«Владислав Тороп находится в сознании, но у него тяжёлое сотрясение мозга. Сейчас на скорой везут в одну из ближайших клиник для диагностики», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Напомним, что Тороп получил повреждение и не смог продолжить матч Пути РПЛ с «Зенитом». Замена была произведена на 36-й минуте встречи. Тороп был отправлен в подтрибунное помещение на электромобиле после столкновения с Алипом. Вместо него на поле появился Владимир Шайхутдинов.

Ранее ЦСКА и «Зенит» не забили голов в первом тайме финала Пути РПЛ Кубка России.