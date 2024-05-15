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Экс-футболист Гранат: «Спартак» не заслуживал места в финале Кубка России

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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился мнением о поражении московского «Спартака» от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России.
Экс-футболист Гранат: «Спартак» не заслуживал места в финале Кубка России
  • РИА Новости

«Спартак» не заслуживал места в финале. Если бы «Спартак» реализовывал свои моменты, говорили бы по-другому. Но «Балтика» терпела, искала свой шанс, нашла и использовала его», — цитирует Граната «Чемпионат».

Как сказал экс-защитник «Динамо», от красно-белых всегда ждут много, хотя одновременно сражаться за медали чемпионата России и Кубок страны крайне тяжело. При этом Гранат также предположил, что эксперты и болельщики слишком рано стали хвалить исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

«Видно, что у красно-белых появился рисунок игры. Но всё-таки надо смотреть на результат команды и на работу тренера на большой дистанции», — добавил Гранат.

Ранее «Спартак» сделал заявление после проигрыша «Балтике» в финале Пути регионов Кубка России по футболу.

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