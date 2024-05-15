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«Спартак» сделал заявление после проигрыша «Балтике» в Кубке России

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«Спартак» сделал заявление после проигрыша «Балтике» в финале Пути регионов Кубка России в футболу.
«Спартак» сделал заявление после проигрыша «Балтике» в Кубке России
  • РИА Новости

«Тяжёлое поражение, горечь от которого непросто описать словами. Бились до последней минуты, но так и не смогли забить. Этот результат — мотивация для нас», — написано в сообщении.

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Счёт матча — 1:0 в пользу хозяев.

Соперник «Балтики» станет известен 15 мая в ответной встрече «Зенит» — ЦСКА (1:1). Суперфинал Кубка России — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.

Ранее сообщалось, что все игроки «Спартака» номинированы на все личные награды РПЛ по итогам сезона.

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