«Зенит» победил ЦСКА по пенальти и вышел в суперфинал Кубка России

«Зенит» обыграл ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (5:4). Первая игра между командами завершилась со счётом 1:1.

Голкипер армейского клуба Владислав Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Таким образом, «Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале турнира.

Суперфинал Кубка России по футболу — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.

Ранее «Балтика» победила «Спартак» и впервые в истории вышла в суперфинал Кубка России.