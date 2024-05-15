Вратарь ЦСКА Акинфеев остался в запасе на ответный матч Кубка России с «Зенитом»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на финальный матч Пути РПЛ Кубка России.

Встреча между командами пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:45 мск.

В составе «Зенита» на поле с первых минут выйдут: Адамов, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Ерохин, Васильев, Ахметов, Артур, Педро, Изидор.

За ЦСКА сыграют: Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Ранее Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.