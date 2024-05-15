Ташуев о матче «Зенит» — ЦСКА в Кубке России: нас ждут футбольные шахматы

Известный тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.

«В 2023-м ЦСКА занял второе место в чемпионате страны и вдобавок завоевал Кубок. Но постоянно демонстрировать такие результаты сложно. В текущем сезоне где-то что-то у команды не складывается. Видимо, не всегда хватает и глубины состава. Отсюда большое количество матчей, в которых она теряла очки на последних минутах. Поэтому в противостоянии с петербуржцами на кон действительно будет поставлено многое. Фактически мы получили интереснейшую серию игр между двумя грандами, в каждой из которых ничего не ясно. Вот и на этот раз болельщиков ждут футбольные шахматы», — заявил он RT.

Полностью интервью тренера читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что «Балтика» победила «Спартак» и впервые в истории вышла в суперфинал Кубка России.