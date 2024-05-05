«Сотворил нечто историческое»: Месси забил мяч и отдал пять голевых передач за 34 минуты в матче MLS

Лионель Месси стал главным героем матча регулярного чемпионата MLS с «Нью-Йорк Ред Буллз». Во втором тайме он забил гол и пять раз ассистировал партнёрам, в том числе трижды — Луису Суаресу. Аргентинец впервые в карьере набрал шесть очков в одной встрече, побил несколько рекордов турнира и вышел в лидеры гонок лучших бомбардиров и ассистентов MLS. «Интер Майами» же после возвращения восьмикратного обладателя «Золотого мяча» в строй одержал четыре победы подряд и возглавил сводную таблицу.

Лионель Месси продолжает сводить с ума Северную Америку. В марте он ненадолго ушёл в тень из-за травмы, и это не замедлило сказаться на результатах «Интер Майами». В MLS команда без аргентинца в составе одержала всего одну победу, а затем вылетела из Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Но стоило ему вернуться в строй, как дела мгновенно пошли на лад. В национальном первенстве «цапли» в последних четырёх матчах не потеряли ни очка. Сам нападающий набрал отменную форму. Он шесть раз огорчил соперников, оформив два дубля, ещё несколько раз ассистировал партнёрам и был признан лучшим футболистом турнира в апреле.

Май он и вовсе начал с феноменального с точки зрения личных достижений противостояния с «Нью-Йорк Ред Буллз». Хотя оно, казалось, не предвещало «цаплям» лёгкой прогулки. В декабре коллектив возглавил бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц, предыдущим местом работы которого была берлинская «Герта». Под руководством немца «Ред Буллз» демонстрирует неплохие результаты и борется за попадание в топ-3 регулярки.

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Первый тайм во многом оправдал опасения, поскольку получился для «Интера» неудачным. Соперники грамотно действовали в обороне и не оставляли свободных зон многочисленным звёздам хозяев, в том числе Месси и Луису Суаресу. Те практически не имели моментов, а собравшиеся на домашнем стадионе болельщики недовольно гудели. Более того, по истечении получаса гости провели редкую контратаку и открыли счёт.

Но после перерыва на поле будто вышла другая команда. Идеально сработала и точечная замена от Херардо Мартино, бросившего в бой Матиаса Рохаса. Парагваец сформировал мощное атакующее трио с уругвайцем и аргентинцем, и они принялись творить неповторимую латиноамериканскую магию.

Роль главного волшебника, разумеется, взял на себя Месси. Именно с его результативной передачи стартовал камбэк «цапель». Впрочем, основную работу в этом эпизоде выполнил свежий Рохас. Подработав мяч себе на ход, он метров с 25 нанёс потрясающий выстрел точно в дальний угол.

Спустя всего минуту хозяева вышли вперёд. И опять крайне полезно сыграл джокер дружины из Майами. Он запрессинговал защитника возле чужой штрафной и выбил у него мяч из-под ног прямо на ход Суаресу. Тот не пожадничал и нашёл справа старого друга по «Барселоне». А восьмикратный обладатель «Золотого мяч» пробил над плечом Карлоса Коронела. Удивительно, но это был его единственный гол в матче.

Зато по истечении часа аргентинец отметился поистине шикарным ассистом на Рохаса. Пасом низом он отрезал сразу четырёх соперников и вывел одноклубника один на один с вратарём. Парагваец не подвёл и красиво черпачком перебросил его. После этого подопечные Шварца окончательно прекратили сопротивление, не в силах что-либо противопоставить звёздам «Майами».

А латиноамериканцев было уже не остановить. Месси с Суаресом и вовсе решили устроить совместный «концерт». Поймав кураж, они начали взаимодействовать, как в лучших встречах в составе «Барселоны». Казалось, они чувствовали друг друга даже с закрытыми глазами и буквально издевались над оппонентами.

«С Лео проще. Разумеется, мы хорошо друг друга знаем, и иногда можно заметить, как, не глядя, определяем положение друг друга на поле и выполняем соответствующие манёвры. Это хорошо для команды», — цитирует Суареса ESPN.

В результате восьмикратный обладатель «Золотого мяча» трижды ассистировал другу. Сначала он от правого края штрафной выполнил аккуратный заброс на партнёра, а тот в касание, не давая мячу опуститься на газон, отправил его в сетку.

Но самым красивым получился второй гол уругвайца. Месси, получив снаряд в центральном круге, легко на замахе убрал оппонента и продвинулся вперёд. Далее он нашёл передачей уругвайца. Тот не пожадничал и вернул ему мяч обратно. Но всё же последнее слово осталось за Лионелем, аккуратно выведшим нападающего на удар. Наконец, незадолго до финального свистка он низом с правого фланга отправил Суареса на рандеву с Коронелом. Луис обыграл голкипера у лицевой и точно пробил с довольно острого угла.

Уже в компенсированное время Эмиль Форсберг реализовал пенальти и сократил отставание в счёте, но едва ли это сильно расстроило поклонников «Интера», ставших свидетелями такого шоу. Не уставал восхищаться подопечными и главный тренер.

«Все голы получились крайне важными для игры, но Лео сотворил сегодня нечто историческое: забил и выполнил пять результативных передач... Он является ключевым элементом коллектива не только в рамках этой встречи, а всегда. Связка Месси с Суаресом во втором тайме дала отличный результат, как в старые добрые времена. Когда они находят друг друга на поле, команда способна их поддержать. А если нам удаётся найти свободную зону, они вносят в игру значительный вклад», — подчеркнул Мартино.

Между тем, аргентинец в США продолжает едва ли не в каждой игре переписывать историю. На этот раз он впервые в карьере сделал пять голевых передач за матч и набрал шесть очков. Попутно он побил аналогичные рекорды MLS.

Помимо этого, нападающий занимает первое место как в списке лучших ассистентов турнира с девятью передачами, так и по системе «гол + пас» (10 + 9). А в гонке бомбардиров делит лидерство с Суаресом. В активе обоих значится по десять голов.

Но главное, «Интер Майами» с возвращением главной звезды в строй преобразился. Одержав четыре победы подряд, он взлетел на вершину таблицы MLS. «Реал Солт-Лейк» и «Цинциннати» отстают на три очка, но имеют по встрече в запасе.