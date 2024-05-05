Мартино: Месси совершил нечто историческое

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался об игре форварда Лионеля Месси в матче с «Нью‑Йорк Ред Буллз».

«Лео совершил нечто историческое, сделав пять передач и забив гол. Его связка с Суаресом сработала хорошо, как в старые добрые времена. Когда они находят друг друга, команда способна на многое», — приводит слова тренера ESPN.

Матч в Форт-Лодердейле на «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» завершился со счётом 6:2.

В составе «Интер» хет-трик оформил Луис Суарес (69, 75 и 81-я минуты), дублем отметился Матиас Рохас (48, 62), один гол записал на свой счёт форвард Лионель Месси (50). Также аргентинец отдал пять результативных передач.

Месси стал первым игроком MLS, который отдал пять голевых передач в одной игре.

Ранее в «Интер Майами» заявили, что переход Месси вывел клуб на новый финансовый уровень.