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Месси установил два рекорда МЛС

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Аргентинец Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», установил два бомбардирских рекорда лиги МЛС.
Месси установил два рекорда МЛС
  • AP

В матче против «Нью‑Инглэнд Революшн», в котором его команда одержала победу со счётом 4:1, Месси оформил дубль и отдал две результативные передачи.

В этом сезоне аргентинец забил девять мячей и семь раз ассистировал партнёрам в семи матчах.

Таким образом, Месси поучаствовал в 16 голах. До этого в истории MLS никто не добивался такого результата в первых семи встречах.

Также он стал первым футболистом лиги, совершившим минимум два результативных действия в пяти матчах подряд.

Ранее сообщалось, что годовая зарплата Месси в «Интер Майами» составляет €19,2 млн.

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