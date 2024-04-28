Месси установил два рекорда МЛС
- AP
В матче против «Нью‑Инглэнд Революшн», в котором его команда одержала победу со счётом 4:1, Месси оформил дубль и отдал две результативные передачи.
В этом сезоне аргентинец забил девять мячей и семь раз ассистировал партнёрам в семи матчах.
Таким образом, Месси поучаствовал в 16 голах. До этого в истории MLS никто не добивался такого результата в первых семи встречах.
Также он стал первым футболистом лиги, совершившим минимум два результативных действия в пяти матчах подряд.
Ранее сообщалось, что годовая зарплата Месси в «Интер Майами» составляет €19,2 млн.