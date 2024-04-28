Месси установил два рекорда МЛС

Аргентинец Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», установил два бомбардирских рекорда лиги МЛС.

В матче против «Нью‑Инглэнд Революшн», в котором его команда одержала победу со счётом 4:1, Месси оформил дубль и отдал две результативные передачи.

В этом сезоне аргентинец забил девять мячей и семь раз ассистировал партнёрам в семи матчах.

Таким образом, Месси поучаствовал в 16 голах. До этого в истории MLS никто не добивался такого результата в первых семи встречах.

Также он стал первым футболистом лиги, совершившим минимум два результативных действия в пяти матчах подряд.

Ранее сообщалось, что годовая зарплата Месси в «Интер Майами» составляет €19,2 млн.