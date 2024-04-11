O Tempo: годовая зарплата Месси в «Интер Майами» составляет €19,2 млн

Раскрыта зарплата нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в американском клубе.

По информации O Tempo, Месси зарабатывает €1,6 млн в месяц, а его годовая зарплата составляет €19,2 млн. Он является самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. За клуб в сезоне-2023/24 он провёл семь матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Дэвид Бекхэм признался, что заплакал после решения Месси перейти в «Интер Майами».