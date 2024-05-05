Пять передач и гол Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Ред Буллз»
- AP
Матч в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» завершился со счётом 6:2.
В составе «Интер Майами» хет-трик оформил Луис Суарес (69-я, 75-я и 81-я минуты), дублем отметился Матиас Рохас (48-я и 62-я минуты) и один гол записал на свой счёт форвард Лионель Месси (50-я минута).
Также аргентинец отдал пять результативных передач.
Месси стал первым игроком MLS, который отдал пять голевых передач в одной игре.
Ранее в «Интер Майами» заявили, что переход Месси вывел клуб на новый финансовый уровень.