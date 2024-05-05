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Месси прокомментировал разгромную победу над «Нью-Йорк Ред Буллз»

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о победе своей команды над «Нью-Йорк Ред Буллз».
Месси прокомментировал разгромную победу над «Нью-Йорк Ред Буллз»
  • AP

«Ещё одна важная победа для наших поклонников, чтобы продолжить наш путь», — написал Месси в своих социальных сетях.

Матч в Форт-Лодердейле на «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» завершился со счётом 6:2.

В составе «Интер» хет-трик оформил Луис Суарес (69, 75 и 81-я минуты), дублем отметился Матиас Рохас (48, 62), один гол записал на свой счёт форвард Лионель Месси (50). Также аргентинец отдал пять результативных передач.

Месси стал первым игроком MLS, который отдал пять голевых передач в одной игре. 

Ранее в «Интер Майами» заявили, что переход Месси вывел клуб на новый финансовый уровень.

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