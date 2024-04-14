Развязка сезона: Шевченко и Халили выиграли масс-старты, Казакевич и Смольский — общие зачёты Кубка Содружества

Наталия Шевченко выиграла гонку с масс-старта на последнем этапе Кубка Содружества в Мурманске. Биатлонистка закрыла все 20 мишеней и смогла убежать на заключительном круге от Анастасии Гореевой и Ирины Казакевич. Однако это не помешало последней отпраздновать победу в общем зачёте. В аналогичной гонке у мужчин золото завоевал набравший к концу сезона превосходную форму Карим Халили. Он допустил всего один промах на первой лёжке и опередил стрелявших менее точно Максима Цветкова и Антона Смольского. Эдуард Латыпов зашёл на шесть штрафных кругов и не смог отстоять завоёванный год назад титул.

Биатлонный сезон завершился в воскресенье масс-стартами на четвёртом этапе Кубка Содружества в Мурманске. На последнюю гонку сезона смогли выйти далеко не все девушки. Виктория Сливко, не блиставшая здесь в спринте, например, снялась с соревнований из-за болезни. Отказалась от выступления и олимпийская чемпионка Динара Смольская.

В итоге в стартовом протоколе значились только 20 спортсменок, хотя традиционно в забеге участвуют 30 человек. Однако и это число оказалось не окончательным. На первом круге неудачно упала Екатерина Носкова. Она повредила винтовку и на огневом рубеже не смогла стрелять.

«Я упала, не смогла удержать равновесие. Сегодня действительно сложная трасса, сильная каша. Я начала поднимать ногу, лыжа зацепилась за снег. Я её просто не смогла вытащить из снега и нырнула вперёд. За меня зацепилась Настя Гришина, она тоже упала и сломала палку. Я начала вставать, в меня ещё кто-то врезался, и у меня сломалась палка. Я доехала до рубежа, мне дали новую палку. Я начала стрелять, но у меня оказался забит снегом диоптр, отчистить и продуть его не смогла. Пришлось сойти с гонки. Мне очень обидно, на самом деле. В этом сезоне я будто магнит для всех неудач. Я собрала, наверное, всё, что можно. Я вернусь сильнее. Слёзы потому, что очень обидно», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Пришлось сойти с дистанции и Дарье Нетбай. Она не справилась с тем же спуском, что и Носкова, и после падения не стала продолжать выступление. Интересно, что уже после первой стрельбы в гонке определился лидер. Ирина Казакевич закрыла все мишени и ушла на дистанцию первой, в девяти секундах от неё оказалась меткая Наталия Шевченко, а в 22 — Анна Сола, зашедшая на один штрафной круг. Белоруска возглавила группу преследовательниц, состоявшую, помимо неё, ещё из пяти девушек.

На второй стрельбе обе россиянки вновь оказались точны и упрочили своё лидерство над остальными. Сола промахнулась дважды и отстала от лидера на 58,7 секунды. Её обошла Анастасия Гореева, которая к тому моменту имела две ошибки. Проигрыш остальных составлял уже больше минуты, хотя у Анастасии Батмановой и Натальи Гербуловой, к примеру, на тот момент были закрыты все мишени.

Стойка вновь не далась Казакевич. Она промазала один раз и пропустила вперёд меткую Шевченко, сама же отправилась в погоню за ней вместе с Гореевой, сумевшей избежать захода на штрафной круг. Недалеко от тройки лидеров шла Сола.

На четвёртом огневом рубеже Наталия вновь оказалась безупречна и с очередным нулём уверенно направилась за золотом масс-старта.

«Во время гонки я поняла, что надо закончить сезон красиво. Хотелось для себя самой отработать чисто. Слава богу, что получилось. Четыре нуля — впервые в моей недолгой спортивной карьере. Сегодня тяжело шла по дистанции. Девчонки буквально меня съедали. Но я была настроена на первое место», — призналась победительница масс-старта.

Казакевич и Гореева, в свою очередь, синхронно промазали на стойке и вновь вместе покинули стрельбище в борьбе за серебро. Удивительно, но на дистанции Ирина не смогла обойти Анастасию. Более того, на финише она не выдержала темпа соперницы и уступила ей пять секунд. Однако бронзы в гонке подопечной Михаила Шашилова оказалось достаточно для победы в общем зачёте Кубка Содружества, в котором она обогнала Сливко.

«Внутри больше положительных эмоций от завершения сезона, поскольку я всё‑таки смогла что‑то реализовать. Рада, что получилось выиграть общий зачёт Кубка Содружества. Есть огорчение, что Виктория сегодня не вышла на гонку. Хотелось бы сказать ей слова поддержки, чтобы она выздоравливала. Мы с Наталией (Шевченко) рассчитывали на более жёсткую борьбу в плане общего зачёта», — сказала Казакевич.

С особым теплом ждали на финише Екатерину Юрлову-Перхт, которая проводила свою последнюю гонку в карьере. В её честь девушки наклеили на винтовки слово «Спасибо!», а на стадионе спортсменку ждал огромный букет цветов. Несмотря на 13-е место, биатлонистка завершала забег с флагом России.

«Внутри, наверное, радость, потому что на последнем рубеже всё-таки был ноль. Нельзя было уйти по-другому. Конечно, у меня сегодня была цель, чтобы меня не замкнули сильнейшие. Я упорно шла к этому все четыре круга, на пятом позволила себе всем пожать руку, помахать, со всеми обняться. Радость и огромная благодарность тем девчонкам, кто встретил меня на финише, всем ребятам. Я не ожидала, что мои проводы затянутся на целых три дня», — сказала Юрлова-Перхт.

В мужском масс-старте обошлось без неприятных сюрпризов. На дистанцию вышли все 30 спортсменов. И в отличие от девушек, после первой стрельбы образовалась достаточно большая группа биатлонистов, которые закрыли все мишени.

Она поредела только после второй лёжки, на которой вновь точен оказался Максим Цветков. Он ушёл на дистанцию с преимуществом 17,4 секунды над Степаном Даниловым, также закрывшим все мишени. Впрочем, белоруса на круге успели догнать Карим Халили и Эдуард Латыпов, успевшие зайти на один и два штрафных круга соответственно.

На стойке Цветков промазал один раз и дал шанс себя догнать. Им воспользовался Халили, не допустивший ни одной ошибки. Спортсмены в итоге вместе покинули стрельбище. А вот Латыпов промазал трижды и лишился шансов побороться за награды.

На последнем огневом рубеже Максим снова дрогнул, допустив два промаха, а Карим оказался точен и ушёл на трассу первым с преимуществом 38,4 секунды над Антоном Смольским. Белорус неудачно начал гонку, дважды зайдя на штрафные круги на лёжках, однако на стойках исправился и ворвался в борьбу за медали.

Цветков в итоге убежал со стадиона только третьим. Однако ходом в воскресенье россиянин оказался сильнее призёра Олимпийских игр и финишировал вторым с большим преимуществом над соперником. Первым с флагом пересёк черту Халили.

«Работал в своём ритме. Не обращал внимания на соперников. Наконец‑то распечатал Кубок Содружества. За два года не было ни одной победы. Так что рад первому месту, получилась классная гонка. Всех с окончанием сезона», — сказал Халили.

Тем не менее проигрыш Цветкову не помешал Смольскому победить в общем зачёте Кубка Содружества. Он обошёл Латыпова, который откровенно провалил масс-старт, допустив шесть промахов.