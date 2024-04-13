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Гореева: стеснялась сфотографироваться с Бабиковым, через восемь лет мы выиграли эстафету

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Анастасия Гореева и Антон Бабиков высказались о победе в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества по биатлону.
Гореева: стеснялась сфотографироваться с Бабиковым, через восемь лет мы выиграли эстафету
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«В 2016 году я очень стеснялась подойти к Антону сфотографироваться, спустя восемь лет мы с ним в команде выиграли сингл‑микст», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

«Они, наверное, посмотрели на меня вчерашнего и решили дать мне в сингл самую сильную девушку, чтобы я хоть как‑то догрёб до финиша», — добавил Бабиков.

Победители гонки преодолели дистанцию в 1 × 6 + 1 × 7,5 км за 43 минуты 45,2 секунды и не допустили промахов на восьми огневых рубежах, задействовав два запасных патрона.

Вторыми пришли Тамара Дербушева и Кирилл Бажин с отставанием 59,5 секунды (0 + 4). Третьи — Анастасия Батманова и Василий Томшин (+1:53,8; 0 + 7).

Ранее трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в финале Кубка Содружества в Мурманске.

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