Латыпов — о финале Кубка Содружества: трасса сложная, ноги сильно забивались

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в финале Кубка Содружества в Мурманске.

«Готов здорово, но победить не получилось. Как ни крути, не хватило чуть‑чуть. Так, конечно, легче выиграть гонку. Трасса сама сложная, слишком ноги сильно забивались. Нужно постоянно держать равновесие. На стойке не было жёсткой устойчивости. Хотел быстро уйти с рубежа, но не получилось», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

12 апреля Даниил Усов одержал победу в спринте в рамках финального этапа Кубка Содружества по биатлону.

Результат спортсмена — 25:38,6. На двух огневых рубежах он не допустил промахов.

На второй позиции финишировал Александр Поварницын с отставанием 4,2 секунды. У него одна ошибка на стрельбе. Третий — Латыпов с двумя промахами (+5,6).

Ранее сообщалось, что белоруска Анна Сола выиграла женский спринт на этапе Кубка Содружества в Мурманске.