RT в Telegram
Подпишись

Латыпов — о финале Кубка Содружества: трасса сложная, ноги сильно забивались

Короткая ссылка
Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в финале Кубка Содружества в Мурманске.
Латыпов — о финале Кубка Содружества: трасса сложная, ноги сильно забивались
  • РИА Новости

«Готов здорово, но победить не получилось. Как ни крути, не хватило чуть‑чуть. Так, конечно, легче выиграть гонку. Трасса сама сложная, слишком ноги сильно забивались. Нужно постоянно держать равновесие. На стойке не было жёсткой устойчивости. Хотел быстро уйти с рубежа, но не получилось», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

12 апреля Даниил Усов одержал победу в спринте в рамках финального этапа Кубка Содружества по биатлону.

Результат спортсмена — 25:38,6. На двух огневых рубежах он не допустил промахов.

На второй позиции финишировал Александр Поварницын с отставанием 4,2 секунды. У него одна ошибка на стрельбе. Третий — Латыпов с двумя промахами (+5,6).

Ранее сообщалось, что белоруска Анна Сола выиграла женский спринт на этапе Кубка Содружества в Мурманске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить