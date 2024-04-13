Томшин объяснил, почему отдал бронзовую медаль эстафеты Юрловой-Перхт

Биатлонист Василий Томшин объяснил, почему он и Анастасия Батманова отдали свои медали эстафеты на этапе Кубка Содружества в Мурманске Екатерине Юрловой Перхт.

«Просто решили с Настей отдать должное Кате. Отдаём ей честь за её суперкрутую карьеру», — приводит слова Томшина «Матч ТВ».

По итогам сингл‑микста Батманова и Томшин заняли третье место и завоевали бронзовые медали.

11 апреля Юрлова‑Перхт заявила, что завершит карьеру после окончания соревнований в Мурманске.

Ранее Латыпов высказался о выступлении в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества.