Томшин объяснил, почему отдал бронзовую медаль эстафеты Юрловой-Перхт
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Просто решили с Настей отдать должное Кате. Отдаём ей честь за её суперкрутую карьеру», — приводит слова Томшина «Матч ТВ».
По итогам сингл‑микста Батманова и Томшин заняли третье место и завоевали бронзовые медали.
11 апреля Юрлова‑Перхт заявила, что завершит карьеру после окончания соревнований в Мурманске.
Ранее Латыпов высказался о выступлении в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества.