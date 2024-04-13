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Томшин объяснил, почему отдал бронзовую медаль эстафеты Юрловой-Перхт

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Биатлонист Василий Томшин объяснил, почему он и Анастасия Батманова отдали свои медали эстафеты на этапе Кубка Содружества в Мурманске Екатерине Юрловой Перхт.
Томшин объяснил, почему отдал бронзовую медаль эстафеты Юрловой-Перхт
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Просто решили с Настей отдать должное Кате. Отдаём ей честь за её суперкрутую карьеру», — приводит слова Томшина «Матч ТВ».

По итогам сингл‑микста Батманова и Томшин заняли третье место и завоевали бронзовые медали.

11 апреля Юрлова‑Перхт заявила, что завершит карьеру после окончания соревнований в Мурманске.

Ранее Латыпов высказался о выступлении в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества.

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