Латыпов — о смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества: погода тяжёлая, скольжение очень тупое

Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о выступлении в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества.

«Условия очень сложные. Погода тяжёлая, скольжение очень тупое. Учитывая, что вчера гонка была сложная. Всякое бывает, Корневу просто стало плохо. Я подходил к стрельбищу и просто не чувствовал ног. Трасса разбита, поэтому ноги не отдыхают. Они как камень», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Команда Россия-6 одержала победу в смешанной эстафете 2 × 6 + 2 × 7,5 км на этапе Кубка Содружества по биатлону. Её представляли Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Саид Каримулла Халили. Они показали время 1 час 12 минут 34,4 секунды.

Второе место заняли Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Ерёмин из России-1 (+11,0). Третье — Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов, Даниил Усов из России-4 (+29,4).

Ранее Гореева и Бабиков одержали победу в сингл-миксте на Кубке Содружества.