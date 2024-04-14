Наталия Шевченко выиграла масс-старт на Кубке Содружества в Мурманске

Наталия Шевченко одержала победу в масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества по биатлону в Мурманске.

Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 45.08,01. На четырёх огневых рубежах она не допустила промахов.

Второй финишировала Анастасия Гореева с отставанием 17,2. У неё три ошибки на стрельбе. Тройку лучших замкнула Ирина Казакевич с двумя промахами (+23,7).

Эта была последняя гонка в сезоне для женщин. У мужчин сегодня также состоится масс-старт.

Ранее сообщалось, что Виктория Сливко снялась с масс-старта на Кубке Содружества из-за болезни.